Tramezzini di Halloween

PROCEDIMENTO

Soffriggete lo spicchio d'aglio in un'altra padella con un filo d'olio, aggiungete la zucca e cuocetela per qualche minuto. Unite quindi i funghi puliti e tagliati a cubetti e fate cuocere il tutto per una decina di minuto a fuoco vivo.

Aggiungete la carne, lasciate insaporire il tutto per qualche minuto, quindi profumate con il prezzemolo tritato e togliete dal fuoco. Frullate per un istante il condimento (dovrà essere omogeneo ma non come una crema).