La torta tenerina è un dolce goloso a base di cioccolato tipico di Ferrara che ha la caratteristica di essere bassa, senza lievito e con pochissima farina. L'impasto è composto principalmente dal cioccolato, dalle uova e dal burro ed è questo che la rende morbidissima e super golosa! La torta tenerina si prepara tradizionalmente in forma circolare e, proprio per la consistenza dell'impasto, la sua superficie presenta spesso una crosticina sottile e delicata che forma le classiche "crepe".

PROCEDIMENTO

Montate gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale, incorporateli all'impasto mescolando sempre dal basso verso l'alto con una spatola per non smontare il composto. Distribuite l'impasto in una teglia circolare imburrata e infarinata, livellate bene.