Torta senza cottura con crema al mascarpone e frutta fresca

Questa torta è perfetta per portare in tavola un dessert bello e gustoso senza dover accendere i fornelli! E’ fresca e salutare, grazie al suo profumo di limone e la frutta fresca di stagione. Io ho voluto usare frutti di bosco e ciliegie, ma potete usare pesche, albicocche, banane, c’è l’imbarazzo della scelta!

PROCEDIMENTO

Spezzettate i biscotti in un mixer e iniziate a tritarli. Unite il burro e continuate a tritare fino ad amalgamare il tutto. Distribuite le briciole ottenute in una tortiera a cerniera che avrete foderato di carta forno. Cercate di ottenere un bordo alto 3 centimetri. Mettete in freezer a raffreddare mentre proseguite con la preparazione della crema.