La torta salata al radicchio è un gustoso piatto unico realizzato con uno scrigno di pasta brisée farcito con radicchio rosso saltato in padella, uova e stracchino. Buonissima calda ma anche a temperatura ambiente, la torta salata al radicchio è veloce e facile da realizzare, oltre che molto scenografica. Se preferite, potete realizzarla in forma rettangolare e tagliarla poi a quadratini per un delizioso buffet.

PROCEDIMENTO

Lavate e mondate il radicchio, tritatelo grossolanamente al coltello. In una larga padella soffriggete nell'olio lo scalogno affettato sottilmente, quando sarà appassito aggiungete il radicchio e fatelo cuocere a fuoco vivo per 5 minuti. Regolate di sale e proseguite la cottura per altri 10 minuti aggiungendo, se necessario, un po' d'acqua. In una terrina amalgamate lo stracchino con la provola e le uova.