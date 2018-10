DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 20 involtini

Gli involtini di radicchio e tagliolini sono un primo piatto molto gustoso e scenografico realizzato con foglie di radicchio rosso farcite con tagliolini all’uovo, besciamella e cubetti di mozzarella fior di latte. Il radicchio utilizzato per il ripieno viene saltato in padella per qualche minuto, mentre le foglie che servono per gli involtini solo scottate in acqua bollente per un istante. Il risultato è un piatto bello da vedere, dal cuore morbido e irresistibile!