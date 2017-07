La torta glassata agli amaretti è un dolce goloso preparato con un impasto a base di amaretti e pangrattato, senza l’aggiunta di burro e farina. Profumata e soffice grazie allo yogurt, la torta glassata agli amaretti si prepara in poco tempo e si può decorare in tanti modi diversi! Aggiungete più burro alla glassa se preferite una consistenza più dura e una tenuta più duratura.

PROCEDIMENTO

Unite anche gli amaretti ridotti in polvere, il lievito setacciato e l’olio di semi. Amalgamate bene il tutto e trasferite l’impasto in uno stampo con le scalanature laterali imburrato e infarinato. Cuocete la torta agli amaretti a 180° per circa 45 minuti, controllando la cottura con uno stuzzicadenti. Nel frattempo, preparate la glassa: portate a ebollizione poca acqua e in una ciotolina miscelate lo zucchero e il cacao setacciati. Aggiungete qualche cucchiaio di acqua bollente e mescolate fino a ottenere la consistenza desiderata. Unite anche il burro.