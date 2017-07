La torta dolce alle patate è un dolce sofficissimo preparato con un impasto a base di patate lessate, panna e gocce di cioccolato. Irresistibile e perfetta per la colazione o la merenda, la torta dolce alle patate si realizza in poco tempo e la ricetta richiede lo zucchero semolato unito a quello di canna, che la rende dolce al punto giusto e dal colorito dorato.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Bollite le patate con la buccia per 30 minuti. Sbattete i tuorli con i due tipi di zucchero, aggiungete il burro fuso e, una volta assorbito, la panna.

Incorporate un po’ per volta la farina setacciata con il lievito e la vanillina, amalgamate l’impasto con un mestolo di legno e aggiungete anche le patate sbucciate e schiacciate. Mescolate il tutto e aggiungete le gocce di cioccolato.

Montate a neve ferma gli albumi che avrete messo da parte, incorporateli all’impasto mescolando dall’alto verso il basso. Trasferite il tutto in uno stampo circolare di 24 cm imburrato e infarinato. Livellate bene.

Infornate la torta dolce alle patate a 180° per 30 minuti. Sfornatela, lasciatela raffreddare e cospargete di zucchero a velo.

Lo sapevate che...

Non è raro imbattersi in torte salate a base di patate, vero? Dal celebre gateau ai tortini, le patate sono perfette per realizzare torte salate e focacce soffici!