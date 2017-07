La torta di riso e mirtilli è un dolce realizzato con il riso cotto nel latte e nello zucchero e amalgamato con le uova. Si tratta di una torta golosa e profumata dal limone, impreziosita dai mirtilli. La torta di riso e mirtilli è un dolce senza glutine, adatta ai celiaci e si può realizzare per diverse occasioni (anche la Pasqua) perché è buonissima in ogni momento della giornata! Se preferite, potete utilizzare i mirtilli secchi o l'uvetta oppure aromatizzare il latte con la scorza d'arancia.

PROCEDIMENTO

Unite quindi il riso, mescolate di tanto in tanto e fate sobbollire cuocendo il riso per circa 45 minuti. Dovrete ottenere una crema densa e leggermente collosa.

Una volta cotto, trasferite il riso in una terrina e lasciatelo raffreddare. Quindi unite e incorporate un uovo per volta, profumate con la restante scorza grattugiata di limone. Lavate e asciugate bene i mirtilli. Infarinateli leggermente e aggiungeteli all'impasto mescolando delicatamente.

Trasferite l'impasto ottenuto in una teglia imburrata e rivestita di pangrattato (in alternativa potete utilizzare la carta da forno) e cuocete la torta di riso e mirtilli a 190 gradi per circa 45 minuti.

Lo sapevate che...

La torta di riso e mirtilli è senza farina ma con il riso in chicchi, che non contiene glutine, e i mirtilli sono infarinati con la farina di riso. Il pangrattato per lo stampo può essere sostituito dalla carta forno o dalla stessa farina di riso per rendere così la torta perfettamente gluten free!