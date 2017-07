Torta di ricotta senza farina

PROCEDIMENTO

Sbattete in una ciotola le uova con lo zucchero utilizzando le fruste elettriche fino a quando non avrete ottenuto un composto gonfio, chiaro e spumoso (occorreranno circa 10 minuti). Incorporate delicatamente la ricotta setacciata (utilizzate un colino dai fori larghi o uno schiacciapatate). Tritate finemente il cioccolato fondente.

Aggiungetelo all'impasto di ricotta, mescolate con un mestolo di legno e aggiungete anche l'uvetta ammollata (per circa 10 minuti in acqua tiepida) e strizzata. Foderate uno stampo a cerchio apribile di 22 cm con la carta da forno, livellate bene il composto al suo interno.

Cuocete il gateau di ricotta e cioccolato in forno già caldo a 170° per circa 40 minuti fino a quando la superficie non sarà dorata e il ripieno non si sarà asciugato.