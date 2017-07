Torta di gelato (ice cream bread)

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La torta di gelato, o ice cream bread, è un dolce goloso realizzato con soli due ingredienti: il gelato e la farina! E' una torta magica? In parte sì, se pensate con questi due prodotti viene fuori una torta soffice e profumata che non manca di nulla :) Il gelato, infatti, contiene già tutto quello che serve per la preparazione di una torta (parte grassa, dolce e liquida). Si aggiunge la farina et voilà, una torta facile e veloce adatta a tutti. Io ho utilizzato il gelato ai wafer che ho condiviso con voi qualche giorno fa, ma voi potete utilizzare i gusti che preferite, ricordando sempre di non usare i sorbetti.