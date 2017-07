DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 torroni

Il torrone morbido alle mandorle è un dolce classico e molto goloso realizzato con un impasto morbido a base di frutta secca, albumi, zucchero e miele. Questa versione del torrone, che è tradizionalmente duro e croccante, è morbida e profumata all'arancia, perfetta anche per i palati più esigenti. L'unico ingrediente da cui non potrete prescindere sarà un termometro da cucina: indispensabile per ottenere la giusta consistenza!