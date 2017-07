La teglia di peperoni e patate è un contorno facile e saporito realizzato con patate, peperoni rossi e cipolle cotti in forno e profumati da un trito di erbe aromatiche. Buonissima anche a temperatura ambiente, la teglia di peperoni e patate è un contorno perfetto per tutti i secondi piatti e, ovviamente, potete aromatizzarlo con le erbe che preferite...io ho utilizzato timo e origano freschi, ma che ne dite di menta, basilico, prezzemolo, rosmarino o maggiorana?

PROCEDIMENTO

Pelate le patate, tagliatele in pezzi grossi e distribuitele in una teglia da forno. Conditele con il sale e l'olio.

Cuocetele in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Nel frattempo, lavate e asciugate i peperoni, eliminate i semi e il torsolo e tagliateli in pezzi di dimensioni simili a quelli di patate. Sfornate le patate e aggiungete i peperoni, la cipolla in fettine non troppo sottili e le erbe tritate finemente.