Lo strudel ai funghi è un delizioso piatto unico preparato con pasta brisée farcita con funghi trifolati, prosciutto cotto e formaggi. Immaginatevi una giornata uggiosa, un po’ fredda e immaginate me che apro il frigorifero e in un attimo “collego i puntini”: pasta brisée lì, funghi più giù, gorgonzola in alto. Ovvio, ora ci preparo uno strudel da favola! Visto che questo strudel ai funghi è realizzato come ricetta “svuotafrigo” potete arricchirlo con i formaggi e i salumi che avete o che vi piacciono di più! Al posto del prosciutto cotto, per esempio, potete usare lo speck e sostituire i formaggi con mozzarella, provola o emmental!