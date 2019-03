Lo strudel di verdure e formaggio è un piatto unico vegetariano realizzato con pasta sfoglia farcita con zucchine, carciofi e caciocavallo. Lo strudel di verdure è buonissimo anche freddo, magari per una gita o un picnic. I tagli in superficie, senza l'uovo sbattuto, servono a renderlo più lucido.

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi: eliminate la parte finale del gambo, le foglie esterne più dure e le punte. Tagliate ogni carciofo in spicchi e bagnateli in acqua e limone affinché non anneriscano. Portate a ebollizione l'acqua e scottatevi i carciofi tagliati a metà per circa 5 minuti. Scolateli e tagliateli a fettine.