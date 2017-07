Strozzapreti con cavolo nero e pancetta

PROCEDIMENTO

Aggiungete quindi il cavolo nero, mescolate bene per farlo appassire. A questo punto, coprite con il coperchio, abbassate la fiamma e cuocete per circa 20 minuti fino a quando non sarà tenero (se necessario aggiungete qualche mestolo di acqua bollente).

Lo sapevate che...

Secondo alcune antiche credenze, per nulla smentite ancora oggi, il cavolo nero è uno di quegli ortaggi che migliora con il freddo! Sembra, infatti, che se non resta per qualche tempo sepolto dal gelo e dalle temperature rigide, le sue foglie non diventano tenere e gustose.