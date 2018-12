La ribollita toscana è una zuppa ricca e completa tipica di questa regione realizzata con una varietà di ingredienti. Immancabili sono il cavolo nero, i fagioli e il pomodoro, insieme alle erbe aromatiche che la rendono un piatto gustoso e profumato. La ribollita toscana richiede un tempo piuttosto lungo di preparazione per via dei fagioli secchi che devono essere prima ammollati e poi cotti insieme al resto degli ingredienti ma, per una versione più veloce, potete utilizzare quelli già cotti.

PROCEDIMENTO

Ammollate i fagioli in acqua fredda per una notte. Il mattino seguente, scolateli, metteteli in una pentola piena di acqua fredda insieme a qualche foglia di salvia e cuoceteli per un paio d'ore o fino a quando non saranno teneri ma non spappolati. Nel frattempo, pulite e mondate il cavolo nero: eliminate con un coltello tutta la costa centrale, la parte più dura che comprende il gambo e raggiunge la sommità della foglia. Tagliatelo a pezzetti e lavatelo bene.