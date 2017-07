DIFFICOLTA" facile

Gli spaghetti alle olive pasole sono un primo piatto veloce e gustoso preparato con un condimento semplice a base di olive pasole e peperoncino. Le olive pasole sono una varietà pugliese di olive nere, dolci e carnose, perfette per condire un piatto di pasta visto che, in cottura, esplodono letteralmente liberando tutto il loro colore e sapore! Queste olive si cucinano, di solito, anche fritte ma vi posso garantire con gli spaghetti sono tutta un’altra cosa. Io sono vicina alla Puglia, perciò di tanto in tanto vedo arrivare in cucina qualche etto di queste meravigliose olive, e allora so già che destino avranno!