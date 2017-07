DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il sorbetto al limone e basilico è un dessert fresco e profumato realizzato con una base di succo di limone e foglie di basilico. Alternativa estiva e mediterranea al tradizionale sorbetto al limone, il sorbetto al limone e basilico è perfetto per una pausa rinfrescante o per un momento goloso a fine pasto. Se preferite un gusto più deciso e aspro potete optare per il lime al posto del limone.