1 ottobre 2013 16:05 Rosticciata di carne e patate

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 40'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone La rosticciata di carne e patate è un gustoso secondo piatto tipico del Trentino Alto Adige realizzato con le fettine più tenere e magre di fesa di vitello, patate lessate e rosolate nel burro e il tocco profumato del prezzemolo e della maggiorana.



INGREDIENTI burro 80 g

cipolla bianca 1/2

fesa di vitello 6 fettine

patate medie 4

maggiorana 1 rametto

prezzemolo 1 ciuffo

brodo di carne (facoltativo) 1 mestolo

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Lessate le patate con la buccia in acqua bollente per non più di 10 minuti. In una casseruola fate sciogliere 40 g di burro e rosolate la cipolla affettata a fuoco lentissimo. Aggiungete, se serve, qualche cucchiaio di acqua calda per far sì che la cipolla resti morbida. Dopo circa 5 minuti, aggiungete le fettine di carne e fatele rosolare bene da entrambi i lati. Mettete da parte.

Scolate le patate, sbucciatele e tagliatele in fette non troppo spessa. In un’altra casseruola fatele rosolare insieme al burro restante fino a quando non saranno dorate. Fate attenzione a non muoverle troppo con il mestolo per evitare che si rompano. Salate a piacere. Aggiungete le fettine di carne alle patate, bagnate con un qualche cucchiaio di brodo e cuocete a fuoco vivo per altri 10 minuti per insaporire il tutto. Profumate con la maggiorana e il prezzemolo tritato.

Servite la rosticciata di carne e patate immediatamente.