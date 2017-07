Il riso alla cantonese è un primo piatto tipico della cucina cinese realizzato con riso Basmati fritto e condito con piselli, uovo e prosciutto cotto. Il riso alla cantonese è senza dubbio uno dei piatti orientali più diffusi e amati e si prepara abbastanza facilmente in casa a patto di seguire qualche piccolo accorgimento! Ogni volta che mangio in un ristorante cinese, il riso alla cantonese è d’obbligo anche se ho ancora qualche difficoltà con le bacchette…

per 4 persone

PROCEDIMENTO

Sciacquate velocemente il riso sotto l’acqua corrente, raccoglietelo in una pentola. Aggiungete l’acqua e portate a ebollizione. A questo punto, abbassate la fiamma al minimo fino a quando il riso abbia non avrà assorbito tutta l’acqua. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare il riso a temperatura ambiente. Sciacquate i piselli e asciugateli molto bene. Sbattete le uova con sale e pepe. Fate scaldare un paio di cucchiai di olio di sesamo in una padella capiente (meglio se un wok) e versatevi l’uovo.