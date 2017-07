DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 50'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il riso al forno alla siciliana è un primo piatto ricco e gustoso realizzato con strati di riso, verdure e caciocavallo. Realizzato in tante versioni diverse, anche a seconda della città, il riso al forno alla siciliana è un piatto buonissimo, anche mangiato a temperatura ambiente! Io ho voluto renderlo light decorando con melanzane non fritte ma cotte in forno e concludendo con uno strato di riso bianco.