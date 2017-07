I profiteroles al mascarpone sono un dessert goloso realizzato con morbidi bigné farcici con una crema al mascarpone e glassati con una copertura al cioccolato fondente. Delicati e dal piacevole contrasto dolce-amaro, i profiteroles al cioccolato sono il dolce perfetto per un fine pasto elegante. Nella versione natalizia, li ho decorati con zuccherini a forma di fiocco di neve.

PROCEDIMENTO

Preparate i bigné come descritto nella mia ricetta qui. Fateli raffreddare e nel frattempo preparate la crema. Miscelate in una ciotola il mascarpone con il latte condensato mescolando con una frusta a mano. Dovrà essere liscia e vellutata. Metttetela in una sac à poche con bocchetta a punta e farcite i bigné bucandoli sotto.