Pasta choux (bigné)

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 30 bigné circa

La pasta choux, conosciuta anche come pasta per bignè, è una preparazione di base realizzata con farina, acqua, uova e burro. Dalla consistenza leggera e delicata, la pasta choux si utilizza per la preparazione di bignè, eclairs (più stretti e lunghi) o qualche tipo di torta e si presta a ripieni dolci e salati poiché ha un sapore neutro.