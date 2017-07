DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

I pomodorini confit sono un contorno facile e veloce realizzato con pomodorini rossi, tagliati a metà e conditi con sale, olio, aglio, timo e zucchero. I pomodorini così conditi vengono poi cotti in forno a una temperatura molto bassa e per lungo tempo, in modo che appassiscano senza bruciare. I pomodorini confit sono un accompagnamento perfetto per secondi a base di formaggio, uova e pesce e, a seconda dei gusti, potete variare la quantità di zucchero a velo.