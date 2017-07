Polpette di melanzane filanti

Le polpette di melanzane sono degli antipasti sfiziosi realizzati con un ripieno irresistibile di melanzane, pangrattato e formaggio grattugiato e con un cuore filante di scamorza o mozzarella. Tonde, croccanti fuori e morbide dentro, saporite sia calde che fredde…ma chi resiste? Io le preparo spessissimo e ogni volta che le utilizzo per un buffet o un antipasto sono tutti soddisfatti! E poi, non sto neanche a dirvelo, una tira l’altra quando non c’è nient’altro da mangiare, magari davanti a un bel film.

PROCEDIMENTO

Pulite la melanzana eliminando la buccia, tagliatela a cubetti e lessatela per qualche minuto in acqua bollente salata. Scolate bene, esercitate una leggera pressione per eliminare l’acqua in eccesso e passate i cubetti al mixer per ottenere una purea. Lasciate raffreddare. Nel frattempo, raccogliete in una terrina la mollica di pane, il pangrattato, l’uovo, il prezzemolo e il formaggio.