12 gennaio 2015 14:42 Pollo in agrodolce

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Il pollo in agrodolce è un secondo piatto tipico della cucina cinese realizzato con bocconcini di petto di pollo fritti e conditi con salsa agrodolce, peperoni e ananas. Lo sapete, i piatti dal sapore agrodolce mi lasciano sempre un po' perplessa: non sono dolci, ma non sono neanche sufficientemente salati. Tuttavia, i piatti della cucina orientale che si basano su questo tipo di sapore sono sempre da sperimentare! Il pollo in agrodolce è stato una piacevole scoperta, soprattutto perché la salsa agrodolce ricorda molto il sapore del ketchup e l'ananas ci sta meravigliosamente bene!

INGREDIENTI Per la salsa agrodolce passata di pomodoro 300 ml

aceto bianco 50 ml

acqua 50 ml

salsa di soia 4 cucchiai

zucchero semolato 75 g

maizena 20 g Per la pastella maizena 50 g

farina tipo 00 50 g

un pizzico di sale

bicarbonato 1 cucchiaino

acqua 110 ml Per la carne petto di pollo 400 g

olio di semi di arachidi q.b.

ananas fresco 1/4

peperone verde 1

olio di oliva q.b.

PROCEDIMENTO

Per la salsa agrodolce: versate la passata di pomodoro in un pentolino, aggiungete l'aceto, la salsa di soia, lo zucchero e la maizena setacciata.

Mescolate bene con una frusta a mano e ponete sul fuoco fino a quando non inizierà a sobbollire e ad addensarsi leggermente. Tagliate il petto di pollo in pezzetti cubici. Per la pastella: setacciate in una terrina capiente la farina, la maizena, il bicarbonato. Aggiungete il sale e l'acqua e amalgamate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

Immergete i pezzi di petto di pollo nella pastella e scaldate abbondante olio di semi in una casseruola profonda. Friggete pochi pezzi di carne per volta fino a quando non saranno leggermente dorati.

Scolateli su carta assorbente. Lavate il peperone, svuotatelo dei semi e dei filamenti bianchi e tagliatelo a tocchetti.

Cuocete i peperoni per circa 7-8 minuti in una padella con un filo d'olio, unite quindi l'ananas a pezzetti e fate insaporire per un paio di minuti.

Unite a questo punto la salsa agrodolce e i pezzi di carne impanati. Mescolate delicatamente e lasciate insaporire per altri 5 minuti.

Servite subito, accompagnando con il riso al vapore e la salsa di soia.

Lo sapevate che... Il pollo in agrodolce è uno dei piatti cinesi più famosi e diffusi in Occidente. Gustoso e semplice da preparare, è un secondo piatto sorprendente per il suo abbinamento di sapori! Se volete che sia ancor più saporito potete utilizzare la carne di maiale al posto del pollo.