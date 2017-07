Piselli e pancetta è un contorno veloce e saporito realizzato con piselli insaporiti da un soffritto di cipolla e pancetta. Di solito preparo piselli e pancetta per accompagnare piatti a base di carne o patate, e devo dire che sono molto buoni anche a temperatura ambiente.

PROCEDIMENTO

Soffriggete in una casseruola la cipolla tritata e la pancetta a cubetti nell’olio. Quando la pancetta diventerà trasparente, aggiungete i piselli, unite un bicchiere di acqua calda e regolate di sale. Cuocete i piselli a fuoco basso e con il coperchio per circa 30 minuti.

Lo sapevate che...

I piselli sono fra i legumi più antichi, apprezzati da secoli per la loro versatilità e per gli effetti benefici sull'organismo. In questa ricetta sono un gustoso contorno, ma provateli anche con il nero di seppia!