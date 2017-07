Peperoni con la mollica

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate i peperoni. Tagliateli a metà, eliminate il torsolo e i semi interni, quindi tagliateli a listarelle non troppo piccole. Cuoceteli in padella con l'olio per circa 15 minuti, dovranno essere teneri ma sodi. Nel frattempo, tritate il pane per ottenere una mollica abbastanza fine.