La pasta con ricotta e zucca è un primo piatto preparato con un condimento di zucca e ricotta profumato da curry, cipolla e rosmarino. Vi consiglio di utilizzare un formato di pasta liscio e corto come le penne, le mezze maniche o i sedani.

PROCEDIMENTO

Versate l’olio in una casseruola larga e fatevi soffriggere per qualche istante la cipolla tritata, il rosmarino e il burro. Aggiungete, quindi, la zucca a cubetti. Nel frattempo, cuocete la pasta in acqua bollente salata. Quando la zucca sarà ben rosolata, togliete il rosmarino.