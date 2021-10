Risotto alla zucca: delizia cremosa

Il risotto alla zucca è un primo piatto molto gustoso e colorato . Il modo perfetto per consumare la zucca perché diventa cremosa e saporita grazie alla presenza del burro e della pancetta .

PROCEDIMENTO

Private la zucca della buccia esterna, tagliateli in pezzi non troppo piccoli e lessatela per qualche minuto. Ricavatene dei cubetti e mettete da parte.

Nel frattempo, in una casseruola soffriggete nel burro la cipolla e la pancetta tagliata a listarelle. Quando la pancetta sarà diventata trasparente unite il riso mescolando.

Cuocete il risotto alla zucca aggiungendo, di tanto in tanto, un mestolo di brodo e aspettando che sia evaporato prima di aggiungerne un altro.

A metà cottura unite la zucca tagliata a cubetti, amalgamatela al risotto e continuate la cottura fino a quando il riso avrà la consistenza giusta e il risotto alla zucca sarà diventato cremoso ma non troppo asciutto.