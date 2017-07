Pasta alla Norma

PROCEDIMENTO

Sciacquate le melanzane per eliminare il sale in eccesso, asciugatele con carta assorbente e friggetele in abbondante olio di semi. Scolatele sulla carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolatela al dente e conditela in una ciotola con 80 g di ricotta salata grattugiata.