Panzerotti fritti alle verdure

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta: fate fondere lentamente il burro insieme al sale in una casseruola, aggiungete poco per volta, alternandoli, il latte a filo e la farina setacciata. Mescolate con una frusta a mano o con un mestolo di legno in modo energico per evitare la formazione di grumi fino a quando non avrete ottenuto un impasto morbido ma sodo.