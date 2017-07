Le mandorle pralinate sono un goloso snack realizzato con mandorle ricoperte da un generoso strato di zucchero caramellato e cacao. Le riconoscete? Sono quelle del luna park! La mandorle pralinate possono creare dipendenza, vi avviso, sono dolci e croccanti, perfette in qualunque momento della giornata. Per un regalo di Natale originale, che ne dite di confezionarle in sacchetti trasparenti?

PROCEDIMENTO

All'inizio lo zucchero tenderà a cristallizzarsi separandosi dalle mandorle. Non preoccupatevi, proseguite la cottura mescolando di tanto in tanto fino a quando lo zucchero non sarà liquido, color ambra e si legherà in modo uniforme alle mandorle. A quel punto potreste sentire qualche scoppiettio (lo zucchero dovrebbe cristallizzarsi nuovamente intorno alle mandorle, separandole), quindi sarà il momento di spegnere il fuoco.