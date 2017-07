L 'insalata di patate è un contorno gustoso e facile da realizzare tipico della tradizione gastromica tedesca. Saporita e veloce, l'insalata di patate si prepara con patate lesse condite con una salsa a base di yogurt, senape ed erba cipollina. L'insalata di patata, in tedesco kartoffelsalat, si accompagna quasi sempre a piatti di carne come wurstel, salsicce o cotolette e va gustata a temperatura ambiente.

PROCEDIMENTO

Lessate le patate con la buccia in acqua bollente per circa 25 minuti o fino a quando non saranno tenere ma al dente. Fatele intiepidire e sbucciatele. Tagliatele a cubotti e irroratele con il brodo bollente. Fate riposare mescolando di tanto in tanto, affinché il brodo venga assorbito. Preparate la salsa: amalgamate lo yogurt in una ciotolina insieme alla senape.