L’insalata di arance, olive nere e finocchi è un contorno dal sapore delicato preparato con olive nere, finocchi affettati sottili e arance a spicchi. L’abbinamento arance-finocchi è meno insolito di quanto si pensi e, anzi, in questa stagione, rende i piatti gustosi ma sempre freschi e leggeri. Lasciate insaporire questa insalata in frigorifero per 30 minuti prima di servirla.