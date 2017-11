I Dolci di Alice: cupcake spaventosi per Halloween

PROCEDIMENTO

Stemperate il cacao in polvere che avrete setacciato aggiungendo poco alla volta l’acqua calda, mescolando con una frusta. Lasciate da parte. Unite il burro morbido con lo zucchero e mescolate fino ad amalgamarli. Unite il sale, il lievito l’uovo e l’estratto di vaniglia, mescolando bene. Unite il composto con il cacao alternandolo con la farina, fino a terminare gli ingredienti. Distribuite i pirottini nella teglia da cupcake. Versate l’impasto nei pirottini lasciando un centimetri libero dal bordo. Infornate per 15 minuti a 180 gradi, prima di sfornare fate la prova stecchino. Sfornate e lasciate raffreddare completamente. Spezzettate il cioccolato bianco e fatelo sciogliere a bagnomaria o a microonde a bassa velocità. Nel frattempo prendete un foglio di carta forno e con una matita disegnate delle ragnatele. Capovolgete il foglio e posizionatelo sopra un tagliere. Mescolate il cioccolato bianco fino a farlo sciogliere completamente. Prendete una bocchetta da 1 o 2 millimetri, e mettetela dentro una sac à poche. Capovolgete il fondo e versateci dentro il cioccolato fuso.

Chiudete il fondo e tagliate la punta. Iniziate a disegnare le ragnatele seguendo la traccia che avete disegnato sulla carta forno. Partite dal bordo esterno e proseguite con i dettagli interni. Quando avrete finito mettete le decorazioni a raffreddare in frigorifero. Scaldate la panna in microonde o in un pentolino. Quando avrà quasi sfiorato il bollore aggiungete il cioccolato spezzettato e mescolate per un paio di minuti, fino a che non si sarà sciolto completamente. Riprendete i cupcake che ormai saranno completamente freddi e immergeteli nella glassa, lasciateli sgocciolate a testa in giù, dopodiché capovolgeteli. Quando avrete finito con tutti i cupcake riprendete le decorazioni di cioccolato bianco dal frigorifero. Staccatele delicatamente dalla carta forno e con l’aiuto di un coltellino posizionateli sopra i cupcake.