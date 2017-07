La focaccia ripiena ai carciofi è una pizza ripiena con caciocavallo e carciofi saltati in padella, ricca e gustosa. La focaccia ripiena ai carciofi è buonissima a temperatura ambiente, quando tutti i sapori sono perfettamente amalgamati fra loro e, se volete, potete arricchirla anche con formaggi freschi, salumi o altri tipi di verdure. Per un impasto più rustico e saporito, vi consiglio di utilizzare per metà la semola di grano duro!

PROCEDIMENTO

Lessate i carciofi in acqua bollente per circa 10 minuti. Scolateli e saltateli nell'olio in cui avrete soffritto l'aglio per qualche istante. Regolate di sale, aggiungete un bicchiere di acqua e cuocete i carciofi con il coperchio e a fuoco medio per circa 20 minuti.