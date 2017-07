Focaccia barese

PROCEDIMENTO

Lavorate energicamente l'impasto per qualche minuto (a mano o con la planetaria) fino a quando non sarà elastico e omogeneo. Lasciatelo lievitare in luogo tiepido fino al raddoppio di volume. Ungete il fondo di una teglia circolare, stendetevi l'impasto lievitato esercitando una pressione con i polpastrelli su tutta la superficie come per creare delle fossette.