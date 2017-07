I fiori di zucca ripieni alla ligure sono un secondo o anche antipasto tipico della tradizione gastronomica della Liguria. I fiori di zucca sono farciti con patate e zucchine lesse, insaporite da parmigiano, uova, basilico e maggiorana. I fiori di zucca ripieni alla ligure sono veloci e leggeri, cotti in forno e conditi con olio, sale e pepe. Alcune versioni sostituiscono i fagiolini alle zucchine oppure le erbe aromatiche come origano, menta e timo.

PROCEDIMENTO

Sbucciate le patate, tagliatele in quarti e lessatele in acqua bollente salata per 5 minuti. Aggiungete quindi le zucchine tagliate in pezzi grossi e proseguite la cottura per 15 minuti. Scolatele e fatele raffreddare. Sciacquate velocemente i fiori di zucca, eliminate il pistillo.