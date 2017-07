Crostoli di Carnevale

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Disponete a fontata la farina setacciata insieme al lievito, allo zucchero a velo e all'amido di mais. Aggiungete il burro morbido a pezzetti, un pizzico di sale e cominciate a impastare. Unite le uova e la grappa e amalgamate bene tutti gli ingredienti con le mani. Lavorate il panetto fino a quando non sarà elastico e omogeneo, dividetelo quindi in 3 parti uguali.

Stendete ognuna con il matterello in una sfoglia sottilissima e datele la forma di un quadrato eliminando con un rotella la pasta in eccesso. Dividete ogni sfoglia in rettangoli più piccoli delle dimensioni di 5x10 cm e praticate un taglio al centro di ognuno.