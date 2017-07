La crostata ai frutti di bosco è un dessert fresco e goloso realizzato con pasta frolla, crema chantilly e frutti di bosco freschi. Bella da vedere, la crostata ai frutti di bosco mette tanta allegria! E poi, una base fragrante e una crema delicata e golosa non vi fanno venire l’acquolina in bocca? Noi ce la siamo spazzolata in poco tempo, e voi farete lo stesso, senza dubbio. Volendo, potete farcire la crostata ai frutti di bosco anche con una classica crema pasticcera o con una crema aromatizzata al limone.

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla: disponete la farina a fontana insieme a zucchero e lievito, sgusciate le uova al centro e impastate il tutto con il burro morbido a pezzetti e la scorza grattugiata del limone. Quando avrete ottenuto un panetto liscio avvolgetelo con pellicola e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo, preparate la crema: sbattete l’uovo con lo zucchero, unite la farina setacciata, la scorza di limone e il latte. Portate sul fuoco e fate addensare fino a quando la crema non sfiorerà l’ebollizione (sempre mescolando a fuoco dolce). Lasciate intiepidire la crema e amalgamatela con la panna montata.

Stendete la pasta frolla su un piano infarinato in una sfoglia spessa circa mezzo cm. Foderate con essa uno stampo per crostata di 24 cm, eliminate la pasta in eccesso e bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta. Disponete un foglio di carta forno e sopra ceci o fagioli secchi per evitare che la pasta si gonfi in cottura. Cuocete la base della crostata ai frutti di bosco a 180 gradi per circa 30-35 minuti (eliminate la carta forno e i fagioli negli ultimi 5 minuti di cottura). Sfornatela, lasciatela intiepidire e farcitela con la crema chantilly. Decorate la crostata con i frutti di bosco che avrete preventivamente lavato in acqua e bicarbonato e asciugato con carta da cucina.