I conchiglioni ripieni sono un primo piatto gustoso e sostanzioso realizzato con conchiglioni farciti di ricotta e mozzarella e conditi con un sugo di pomodoro e salsiccia. Io preparo i conchiglioni ripieni per il pranzo di domani! In verità, li preparo molto spesso, in occasioni diverse ma quasi sempre quando intorno alla tavola ci sono amici e parenti che non vedono l'ora di fare il bis :)