27 luglio 2016 16:26 Cetrioli sottʼaceto

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI un vasetto da 500 g I cetrioli sott'aceto sono un contorno gustoso e veloce realizzato con cetrioli conservati in barattolo con aceto aromatizzato da miele, salvia e rosmarino. I cetrioli sott'aceto sono un ottimo modo per conservarli e riproporli sulla tavola durante la stagione invernale, quando potrete accompagnarli a wurstel e salsicce di maiale o di pollo.

INGREDIENTI cetrioli di grandezza media 4

aglio uno spicchio

rosmarino un rametto

salvia 2 foglie

miele un cucchiaio

aceto di vino bianco 300 ml

sale grosso 100 g

PROCEDIMENTO

Lavate i cetrioli, pelate via grossolanamente la buccia e tagliateli a metà nel senso della lunghezza. Dividete ogni metà in 4 spicchi, metteteli in uno scolapasta e ricopriteli con il sale grosso lasciandoli riposare per circa mezz’ora.

cetrioli sott'aceto

Trascorso il tempo necessario, sciacquateli e scottateli per 3 minuti in una pentola di acqua bollente con 50 ml di aceto. Scolateli e lasciateli asciugare su carta assorbente. Nel frattempo, in una pentola ponete il restante aceto, il miele, la salvia, il rosmarino e l’aglio tagliato a fettine. Portate a ebollizione. cetrioli all'aceto

Mettete i cetrioli in un vasetto da mezzo litro, versatevi la soluzione bollente a base di aceto e miele e chiudetelo ermeticamente. cetrioli all'aceto

Per sterilizzarlo, vi basterà far bollire il barattolo in una pentola con abbondante acqua per 15 minuti.