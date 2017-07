Calamari ripieni di patate

PROCEDIMENTO

Eliminate l'aglio e tritate i tentacoli. Aggiungeteli al composto di patate e mescolate bene il tutto. Tritate nel mixer carote sbucciate, sedano lavato e asciugato e cipolla. Soffriggeteli in una larga padella in cui avrete messo l'olio.

Riempite una sac à poche con il ripieno preparato e farcite i calamari per due terzi. Sigillate l'estremità con uno stuzzicadenti e adagiateli sul soffritto. Rosolateli per qualche istante, sfumate con il vino bianco e lasciatelo evaporare. Bucherellate i calamari di tanto in tanto per evitare che si rompano e proseguite la cottura per circa 15 minuti.