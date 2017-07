DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

Il bussolà è un dolce semplice tipico della cucina veneta preparato con un impasto semplice a base farina, zucchero, burro, uova e vino bianco. Questo ciambellone profumato e scenografico si prepara in poco tempo e vi assicuro che il suo è un sapore per nulla complesso ma al tempo stesso sorprendente. Crea dipendenza! Soprattutto se inzuppate ogni fetta nella grappa o nell'anice come vuole la tradizione... :)