Bomboloni salati al formaggio

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone I bomboloni salati al formaggio sono panini di pasta lievitata farciti con un goloso ripieno filante a base di formaggio. Realizzati con un impasto soffice a base di patate, questi bomboloni possono essere farciti con il formaggio che vi piace di più, meglio se semi stagionato e con la tendenza a filare in cottura. Oltre al gorgonzola dolce, perciò, potrete scegliere la ricotta vaccina, la provola o qualsiasi altro formaggio dal sapore non troppo salato. Provate questi bomboloni anche con le verdure o i funghi, non ve ne pentirete!

INGREDIENTI patate 250 g

farina tipo 0 300 g

lievito di birra 15 g

cucchiaino di zucchero 1/2

un pizzico di sale

burro 25 g

uovo 1

gorgonzola 200 g

olio di semi di arachidi q.b.

PROCEDIMENTO

Lavate le patate, mettetele in una pentola piena di acqua fredda salata e fatele cuocere per 30 minuti dall’ebollizione. Scolatele, pelatele e passatele con lo schiacciapatate in una terrina. Aggiungete il lievito sciolto in qualche cucchiaio di acqua tiepida, lo zucchero, i sale, il burro fuso, l’uovo e la farina setacciata. Impastate il tutto fino a formare un panetto liscio ed elastico che lascerete lievitare in una ciotola infarinata e coperta da un canovaccio per un’ora.

Trasferite quindi l’impasto su un piano di lavoro infarinato e stendetelo in una sfoglia spessa circa un cm. Ricavate dei dischi del diametro di circa 5 cm utilizzando un taglia pasta o un bicchiere. Posizionate al centro di metà dei dischi un cubetto di gorgonzola (o del vostro formaggio preferito),

ricoprite con un altro disco esercitando una leggera per farlo aderire bene. Ritagliate e sigillate con il coppapasta, disponete i bomboloni su un foglio di carta infarinato e lasciateli lievitare per un’altra ora ben distanti l’uno dall’altro. Scaldate abbondante olio di semi in una casseruola, friggetevi lentamente uno o due bomboloni per volta fino a quando non saranno leggermente dorati.

Scolate i bomboloni al formaggio su carta assorbente e serviteli caldi ma non bollenti.

Lo sapevate che... I bomboloni al formaggio non sono certo un piatto dietetico, ma sono gustosi e soffici! Per renderli più leggeri potreste sostituire il gorgonzola e cuocerli in forno a 220 gradi per circa 20 minuti.