biscotti di natale glassati

I biscotti di Natale sono i classici dolcetti perfetti per le festività natalizie, realizzati con un’impasto semplice e ricoperti da una golosa glassa aromatizzata al limone. I biscotti di Natale sono perfetti se volete decorare il vostro albero di Natale e far felici i bambini, vi basterà praticare un piccolo foro dove preferite prima di infornarli! I biscotti di Natale a forma di stella, di stella cometa, di albero di natale, fiocco di neve e altre sono molto scenografici e farete di sicuro una bella figura regalandoli ad amici e parenti. Decorateli secondo la vostra fantasia e confezionateli in sacchetti trasparenti semi rigidi o nelle scatola di latta tipiche del Natale

PROCEDIMENTO

Ponete la farina, il lievito, le spezie e lo zucchero nella ciotola dell’impastatrice, azionate i ganci e aggiungete, poco per volta, il burro morbido in pezzi. Unite le uova e il tuorlo e amalgamate gli ingredienti fino a ottenere un panetto giallo e liscio. Trasferitelo su un piano di lavoro, lavoratelo con le mani per qualche minuto e fatelo riposare per un’ora avvolto dalla pellicola.