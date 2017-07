I biscotti al cacao sono dei dolcetti semplici e golosi realizzati in tante forme diverse con una deliziosa pasta frolla al cacao e vaniglia. Escluso il tempo di riposo dell'impasto, i biscotti al cacao si preparano in pochissimo tempo e sono buonissimi mangiati da soli o insuppati nel latte che rendono ancor più "cioccolatoso"!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla al cacao: setacciate la farina con il lievito, la vanillina e il cacao su un piano di lavoro. Formate una fontana e unite al centro le uova sgusciate, lo zucchero e il burro morbido a pezzetti. Cominciate a impastare con le mani dal centro verso l'esterno, incorporando man mano tutta la farina. Lavorate energicamente il panetto ottenuto per qualche minuto, quindi avvolgetelo con pellicola e fatelo riposare in frigorifero per 30 minuti.