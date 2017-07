Il banana sushi è la versione dolce e golosa del classico sushi giapponese. Preparato con banane, Nutella o marmellata e coperture varie, il banana sushi ricorda il sushi vero solo nella forma ovviamente! E' un modo scenografico e simpatico di servire la frutta, per farla magari mangiare ai bambini o per presentarla sotto forma di dessert. Sbizzarritevi con le coperture, che ne dite dei pistacchi tritati o delle scaglie di cioccolato?

confettura non troppo fluida

banane non troppo mature

PROCEDIMENTO

Prepareremo 4 banana sushi di gusti diversi. Per tutti dovrete stendere un foglio di pellicola sul piano di lavoro e distribuirvi la copertura che sarà la granella di nocciole, la farina di cocco, il riso soffiato e i corn flakes. Dovrete poi sbucciare la banana solo da un lato e spalmarla con Nutella o marmallata. Una volta fatto questo, potrete intingerla nella copertura e proseguire di pezzo in pezzo fino a sbucciarla completamente.

Avvolgete ogni banana in un foglio di pellicola compattandola bene e passatela in freezer per 30 minuti. Tagliate i pezzi larghi 2-3 cm e disponeteli nel piatto con la parte tagliata verso l'alto.