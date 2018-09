Chocolate Show, la festa del cioccolato sottozero

A Sesto San Giovanni, in un palazzo di fine Ottocento con i mattoni rossi che fanno capolino sotto l’intonaco bianco, non molto tempo fa i due fratelli hanno aperto la loro gelateria artigianale dedicandosi alla continua ricerca di materie prime d’eccellenza, con una particolare attenzione ai prodotti che rispettano i criteri del biologico, del senza glutine e senza lattosio. E, ovviamente, al cioccolato. Che normalmente viene proposto in 4-5 varianti.



Questo weekend, però, in via del tutto eccezionale, da Gelart si potranno assaggiare ben 24 diversi gusti di gelato al cioccolato (puro, al latte, bianco, aromatizzato e alcolico) studiati appositamente per l’occasione: ricette preparate selezionando i migliori cioccolati, spezie e prodotti, e accostando il nettare degli Dei agli ingredienti più disparati. Per abbinamenti sorprendenti e inediti. Come il Cioccolato al latte & caramello salato, il Cioccolato bianco al Limoncino di Sorrento I.G.P., il Cioccolato fondente al Wasabi, quello all’amaretto e carote o quello al Barolo Chinato, per esempio. Al Chocolate Show si potrà scegliere tra monoporzioni o percorsi di degustazione personalizzati che vanno da 3 a 5 gusti, proposti a un costo che oscilla dai 5 ai 7 euro. A cui si aggiunge anche la granita al cioccolato, immancabile in una degustazione chocolate only.



L’evento, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, è nato da un’idea dei fratelli Riva, complice l’esperienza al fianco di Amedei, azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato artigianale d’eccellenza, che gli ha permesso di imparare a riconoscerne e apprezzare le sfumature, la grande passione per il cioccolato, e la voglia di omaggiare il proprio maestro Maurizio Poloni, di Artico Gelateria.



La preview dello show sarà aperta al pubblico domani sera, a partire dalle ore 19 al Bobino Club, al momento dell’aperitivo, dove saranno presenti quattro gusti tra i cioccolati creati per l’evento e uno dedicato, il Cioccolato Bobino con lime e zenzero.



Appassionati del cioccolato, e del gelato, fatevi avanti. Il Chocolate Show è l’occasione giusta per godersi un ultimo gelato prima della stagione invernale, salutando definitivamente l’estate.



I GUSTI DI CIOCCOLATO IN DEGUSTAZIONE - FONDENTI PURI : Cioccolato Fondente Amedei “CHUAO”70% del Venezuela; Cioccolato Fondente Amedei “BLANCO DE CRIOLLO” 70% del Perù; Cioccolato Fondente Amedei “T9” 75% del Venezuela; Cioccolato Fondente Valhrona “ARAGUANI” 100% del Venezuela;Cioccolato Fondente Valhrona “LOMA SOTAVENTO” 64% Millesimato della Rep. Dominicana. LATTE : Cioccolato al latte Amedei “T BROWN”35%; Cioccolato al Latte e Caramello Salato; Cuneese al Rhum e Amarene di Cantiano; Gianduia con Mandorle d’Avola. BIANCO: Cioccolato Bianco Amedei “T WHITE” 29%; Cioccolato Bianco con Pistacchio Puro di Bronte; Cioccolato Bianco al Limoncino di Sorrento I.G.P.; Cioccolato Bianco al the MATCHA “Premium”; Cioccolato Bianco alle Rose; Cioccolato Bianco con Arancia e zafferano. AROMATIZZATI : Cioccolato Fondente al Cocco Cioccolato Fondente con Rhum e Pere Caramellate; Cioccolato Fondente al Barolo Chinato; Cioccolato Fondente al Wasabi; Cioccolato Fondente al Sale Rosa dell’Himalaya; Cioccolato Bobino con lime e zenzero; Cioccolato Fondente al Basilico; Cioccolato Fondente alla Guinness; Cioccolato Fondente Amaretto e carote.



I PERCORSI DEL CIOCCOLATO - CIOCCOLATO IN PUREZZA : Cioccolato Fondente Amedei “CHUAO”70% del Venezuela; Cioccolato Fondente Amedei “BLANCO DE CRIOLLO” 70% del Perù; Cioccolato Fondente Amedei “T9” 75% del Veneuela; Cioccolato Fondente Valhrona “ARAGUANI” 100% del Venezuela; Cioccolato Fondente Valhrona “LOMA SOTAVENTO” 64% Millesimato della Rep. Dominicana. I CONTRASTI DEL CIOCCOLATO : Cioccolato Fondente al Wasabi; Cioccolato Fondente al Sale Rosa dell’Himalaya; Cioccolato Bobino con lime e zenzero; Cioccolato al Latte & Caramello Salato; Cioccolato Fondente al Basilico. I COLORI DEL CIOCCOLATO : Cioccolato Bianco Amedei ”T WHITE” 29%; Cioccolato Bianco al the MATCHA “Premium”; Gianduia con Mandorle d’ Avola; Cuneese al Rhum e Amarene di Cantiano; Cioccolato Fondente Amedei “BLANCO DE CRIOLLO” 70%. A LCOLICO CIOCCOLATO : Cioccolato Fondente alla Guinness; Cioccolato Fondente all’Amaretto e carote; Cioccolato Fondente con Rhum e Pere Caramellate; Cioccolato Fondente al Barolo Chinato; Cioccolato bianco al Limoncino di Sorrento IGP.



Gelart - Via Marconi 9 – Sesto San Giovanni (MI); T. 0235953484 | gelartgelateria.it



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it